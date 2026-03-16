L'algoritmo di Comolli: così la Juve ha scelto Boga e scartato Kessie e Brozovic

16 Mar 2026 - 11:51

Il mercato della Juventus non vive solo di intuizioni e contatti con società e procuratori. Ma anche e soprattutto di dati, i famosi "algoritmi" implementati dall'ad Damien Comolli, che non ha mai nascosto il suo approccio statistico, utilizzato anche nella sua precedente esperienza al Tolosa. 

Nell'estate 2025, il dirigente francese si è affidato ai dati elaborati per definire alcune operazioni, nel bene o nel male. Per esempio, le statistiche sul rendimento fisico di Kessie e Brozovic non furono ritenute soddisfacenti per insistere sul ritorno dei centrocampisti in Serie A dopo le stagioni a basso ritmo in Arabia Saudita. 

Allo stesso modo, a fine gennaio l'ok definitivo su Jeremie Boga è arrivato in seguito al report analizzato dallo stesso Comolli. Le sue prestazioni al Nizza sono state setacciate sotto ogni punto di vista e nessun indicatore, come spiega Tuttosport, ha portato il club bianconero a ulteriori riflessioni.

Anzi, nonostante il francese fosse rimasto fuori rosa (e si allenava con un preparatore personale per mantenere la forma fisica), l'ultima partentesi francese aveva convinto a pieno la dirigenza. La risposta sul campo, con tre gol consecutivi nelle ultime tre sfide di Serie A, confermano la bontà della decisione.

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