Napoli: 130 milioni per trattenere Conte. Tutti i nomi del mercato

Il Napoli è pronto a blindare Antonio Conte con un massiccio piano d'investimenti da 130-150 milioni di euro per la prossima sessione di mercato, consolidando un sodalizio che appare oggi più saldo che mai. La strategia di Aurelio De Laurentiis, supportata dai proventi della Champions League e dalla necessità di un leader carismatico per l'anno del Centenario, prevede pieni poteri all'allenatore sia sulle riconferme dei "pretoriani" come Juan Jesus, sia sui nuovi innesti, con il mirino puntato su profili funzionali come il portiere Jean Butez (Como) o Tiago Gabriel (Lecce). Punti fissi McTominay e Hojlund, porte aperte alla permanenza di De Bruyne mentre su Lukaku dipenderà da un'eventuale offerta milionaria dall'Arabia. Lang e Lucca, in caso di mancati riscatti, saranno ceduti. Lo scrive Il Mattino.