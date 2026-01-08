Logo SportMediaset

MANOVRE PER PALLADINO

L'Atalanta saluta Brescianini e pensa a Giovane. Lookman ancora in bilico?

Primi passi formali per l'attaccante del Verona, fra le rivelazioni del campionato. Intanto il Fenerbahce pensa a Lookman e prepara l'offerta 

08 Gen 2026 - 12:46

In casa Atalanta, le vittorie su Roma e Bologna regalano nuovi stimoli al gruppo di Raffaele Palladino. Non solo in termini di classifica, dato che l'ultimo successo ha permesso il sorpasso proprio ai bolognesi per il settimo posto, ma anche per quanto riguarda il mercato. 

La società nerazzurra è molto attiva in questi giorni e non solamente in uscita, dove è stato completato il trasferimento di Marco Brescianini in direzione Fiorentina con un prestito da 1 milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. 

Si pensa anche all'attacco e anche in questo caso potrebbe trattarsi di un trasferimento fra squadre di Serie A. Occhi puntati su Giovane del Verona, attaccante brasiliano, classe 2003, arrivato in estate dal Corinthians e trasformatosi in una delle rivelazioni del campionato. Per lui, 3 gol e 4 assist in 18 gare fin qui, fra cui anche la rete che ha contribuito alla vittoria 3-1 sulla stessa Atalanta. 

I nerazzurri hanno trasformato l'interesse per l'attaccante nei primi passi formali per aprire una trattativa e sicuramente questo è il fronte più caldo per quanto riguarda l'Atalanta. Almeno in entrata, dato che il ritorno di Ademola Lookman dalla Coppa d'Africa potrebbe aprire nuove considerazioni.

Dopo la lite con Victor Osimhen durante il 4-0 sul Mozambico, Lookman è intanto concentrato sulla sua Nigeria e sulla sfida dei quarti di finale contro l'Algeria. Presto, però, le sirene di mercato potrebbero riaccendersi dopo il caso legato all'Inter della scorsa estate. Nelle ultime ore, è da tenere in considerazione soprattutto l'interesse del Fenerbahce dalla Turchia, pronto a lanciare per l'attaccante per il 28enne un'offerta ufficiale per un prestito oneroso a 5 milioni, con diritto/obbligo di riscatto fissato a 37. 

mercato
atalanta
marco brescianini
ademola lookman
serie a

