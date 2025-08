Dove è finito Lookman? L'attaccante nigeriano, dopo aver disertato gli appuntamenti di lavoro a Zingonia, svuotato l'armadietto e deciso così di innalzare ulteriormente il livello di scontro con l'Atalanta, ha fatto perdere le proprie tracce: non è a Bergamo, probabilmente ha lasciato l'Italia, resta in attesa in una località per ora ignota che il suo destino si compia. Vuole l'Inter ed è deciso a mantenere la parola data ai nerazzurri (milanesi): i possibili inserimenti di altre squadre (sono tornate a farsi sentire le voci relative al Napoli, ad esempio) non lo interessano. Così al momento.