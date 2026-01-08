Lecce, dal Gent arriva il centrocampista Gandelmand

Primi colpi in entrata di calciomercato in casa Lecce. Il calciatore Omri Gandelman, centrocampista israeliano (anche con la nazionalità portoghese) classe 2000, è stato autorizzato dal proprio club KAA Gent a raggiungere Lecce nella mattinata di domani. Nella stessa giornata il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito, per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al club salentino. Gandelmand, centrocampista di 25 anni con attitudini offensive, gioca nella formazione belga del Gent, e nella stagione in corso ha collezionato 18 presenze e 7 gol.