Non fraintendete, le eccezioni esistono (vedi Nunez che continua a segnare con il Liverpool nonostante sia da mesi sul mercato) ma la nuova regola sembra un'altra: se vuoi cambiare aria presenti un certificato medico e smetti di allenarti, costringendo il club proprietario a tratare con gli acquirenti. Ultimo esempio eclatante di questa dinamica "tossica" è Ademola Lookman che, prima via social e poi nella vita reale ha fatto capire all'Atalanta di non voler mai più vestire la maglia dei bergamaschi. Ma in questo mercato il nigeriano non è stato l'unico a forzare la mano per una cessione. Basti pensare alla telenovela legata al suo connazionale Victor Osimhen che per tornare al Galatasaray ha smesso di farsi vedere al centro sportivo del Napoli. O a Viktor Gyokeres che, come Lookman, per una "promessa di cessione tradita", si è sentito nella posizione di dichiarare che non avrebbe mai più giocato per lo Sporting Lisbona.