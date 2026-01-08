Lazio, Guendouzi è del Fenerbahce

Calcio: Guendouzi lascia la Lazio, ufficiale l'ingaggio con il Fenerbahce Il francese saluta i biancocelesti dopo 111 presenze e 6 gol Dopo la partenza di stamattina verso la Turchia, a sancire l'addio alla Lazio da parte di Matteo Guendouzi, adesso è arrivata anche l'ufficialità del passaggio a titolo definitivo al Fenerbahce. A renderlo noto è la Lazio stessa che, in una nota, ha voluto ringraziare il francese "per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro". Guendouzi, acquistato nell'estate 2023 dall'Olympique Marsiglia, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 111 presenze e segnato 6 gol.