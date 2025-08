Lookman può svincolarsi dall'Atalanta? Cosa dice l'art.17 e perché la Dea potrebbe sospendergli lo stipendio

Dopo che si è consumato lo strappo tra il nigeriano e la società bergamasca, si è parlato di diverse possibili ripercussioni. La Dea si è detta molto delusa dell'atteggiamento di Ademola ma, per il momento, non ha preso provvedimenti disciplinari. La situazione però, a breve, potrebbe cambiare: nel caso in cui Lookman decidesse di continuare a non presentarsi agli allenamenti potrebbe scattare la sospensione dello stipendio. Come scrive Calcio e Finanza, il contratto collettivo tra Serie A e Associazione Italiana Calciatori, infatti, prevede che il club possa sospendere la retribuzione di un calciatore qualora questo non si presenti agli allenamenti in seguito a tre convocazioni, ad almeno 48 ore di distanza l’una dall’altra nello spazio di una settimana. "L’obbligo di versamento della Retribuzione, nella parte sia fissa sia variabile, da parte delle Società è sospeso, previa Comunicazione a partire dalla data di decorrenza di una delle due seguenti circostanze e per tutta la sua durata […] se il Calciatore sia irreperibile per tre convocazioni ad allenamenti o gare a distanza di almeno quarantotto (48) ore una dall’altra nell’arco di almeno sette (7) giorni". Per ora Lookman ha saltato soltanto due convocazioni ma la sensazione è che dalle parti di Zingonia non si farà più vedere (tanto che si dice abbia già svuotato l'armadietto mentre la squadra era in viaggio per giocare un'amichevole in Germania con il Lipisa).