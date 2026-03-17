Juve e Milan su Lewandowski, Laporta: "Pronti ad acquistare un altro attaccante"

Il futuro di Robert Lewandowski al Barcellona resta in bilico tra il rinnovo e le sirene di Milan e Juventus, con il presidente Joan Laporta che ha già ipotizzato l'acquisto di Harry Kane ("ha la stessa età di quando avevamo comprato Lewandowski...") come eventuale sostituto di lusso. Nonostante la volontà dichiarata di trattenere il polacco, "se lui vorrà restare" dopo aver accettato un ruolo di rotazione con Ferran Torres, il numero uno blaugrana non ha escluso interventi drastici sul mercato qualora il bomber decidesse di tentare l'avventura nel campionato italiano. La disponibilità di Laporta a investire su un profilo del calibro dell'inglese del Bayern Monaco - considerato l'erede ideale per età e caratura - accende le speranze di rossoneri e bianconeri, pronti a darsi battaglia per assicurarsi il fuoriclasse ex Bayern.