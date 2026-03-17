Milan e il possibile addio di Leao: c'è già un nome per la sostituzione

Il Milan è pronto a valutare la cessione di Rafael Leao in estate, individuando nel talento norvegese Antonio Nusa il profilo ideale per raccogliere l'eredità del portoghese. La dirigenza rossonera sarebbe disposta ad ascoltare offerte importanti per il portoghese per poi reinvestire il tesoretto sull'ala classe 2005 del Lipsia, valutata circa 35 milioni di euro. Nusa, che ha recentemente impressionato dominando i duelli contro l'Italia nelle qualificazioni mondiali, rappresenta l'obiettivo numero uno per la nuova corsia mancina di Allegri, specialmente se il club tedesco dovesse fallire l'accesso alla Champions League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.