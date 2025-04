Caso Dani Alves: la ragazza che lo accusa di stupro presenta ricorso

A fine marzo il Tribunale catalano aveva assolto Alves affermando che non c'erano "prove sufficienti" per escludere la sua presunzione di innocenza, facendo riferimento poi a una "mancanza di affidabilità" della testimonianza della donna. La decisione dei giudici ha scatenato un'ampia polemica in Spagna. "Ancora una volta la vittima viene messa in discussione, e la parola di un uomo prevale su quella di una donna", aveva detto la ministra della Parità Ana Redondo.