Colpo di scena: Dani Alves assolto dall'accusa di violenza sessuale dalla Corte di Giustizia di Barcellona

In sostanza la testimonianza della ragazza non è stata ritenuta sufficiente per confermare la condanna a quattro anni e mezzo di carcere del 41enne: a prevalere quindi, è stata la presunzione d'innocenza dell'ex calciatore. Il Tribunale ha respinto i ricorsi della procura che chiedeva la nullità parziale della pena e in alternativa la maggiorazione della stessa fino a nove anni (quella privata invece voleva che la pena salisse fino a quota dodici anni). Al momento l'avvocato di Dani Alves, Inés Guardiola, non ha chiarito ufficialmente se verrà chiesto un risarcimento: "Sono al suo fianco, finalmente è stata fatta giustizia - le parole a RAC-1 -. Sono commossa e felice, lui è innocente. Devo leggere il verdetto che però non è ancora definitivo. Sul risarcimento non posso dire nulla".