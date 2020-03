La Formula E si ferma per due mesi

STOP AL CAMPIONATO

Anche la Formula E ha deciso di fermarsi per un po' in attesa che il mondo esca dall'emergenza legata al coronavirus. Con un comunicato ufficiale, il campionato riservato alle monoposto elettriche ha annunciato che la stagione è sospesa per un periodo di due mesi. Al momento i mesi di marzo e aprile sono considerati come "persi", mentre c'è la possibilità che si possa tornare a correre in maggio. Restano programmati come da calendario i round previsti a giugno e luglio.

Per questo saltano definitivamente le tappe previste a Parigi, Seoul e Jakarta, che invece avevano ancora speranza di essere recuperate. Resta in attesa di una data l'E-Prix di Roma, che era previsto per inizio aprile

