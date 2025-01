Da San Paolo a Mexico City: Evans cerca il bis in Messico, Wehrlein insegue il rilancio

Vincere sul layout "mickey mouse" del circuito Pedro y Ricardo Rodriguez di Città del Messico (uno dei rari appuntamenti del Mondiale ambientati in un impianto permanente) ha un valore particolare ma soprattutto beneaugurante. Gli ultimi due piloti a salire sul gradino più alto del podio hanno preso proprio da qui lo slancio per conquistare il titolo iridato: stiamo parlando naturalmente di Jake Dennis (2023) e di Pascal Wehrlein (l'anno scorso). In entrambe le occasioni però la tappa messicana apriva il Mondiale. Dal punto di vista della recente tradizione insomma il vero favorito nella corsa al titolo 2024-2025 resta Mitch Evans che un mese fa si è imposto con una prova tutta in rimonta su Antonio Félix Da Costa (compagno di Wehrlein nel team Porsche) e al giovanissimo Barnard. Sfortunato protagonista a San Paolo con il suo capottamento, Wehrlein vanta uno score messicano inarrivabile, forte di due vittorienegli ultimi tre anni (2022 e 2024), in entrambi i casi dalla pole position e del secondo posto due anni fa alle spalle di Dennis.