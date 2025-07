Arthur Leclerc torna in Formula E: al volante della Maserati nei rookie test di Berlino

La "Formula E" ritrova Arthur Leclerc. Il 14 luglio il fratello minore di Charles sarà alla guida della Maserati MSG Racing nei rookie test al Circuito dell'aeroporto di Berlino-Tempelhof. Per Arthur Leclerc, attualmente Development Driver della Scuderia Ferrari e pilota GT World Challenge, si tratta di un clamoroso ritorno al passato. In "Formula E" Leclerc è entrato a far parte della "Venturi Racing" nel 2017 occupandosi inizialmente del lavoro sui simulatori, poi è passato al ruolo di test e collaudatore. Successivamente, Arthur ha poi corso in Formula 3, Formula 2 e nel 2024 ha fatto il suo esordio in Formula 1 con la scuderia di Maranello nel primo turno delle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi.