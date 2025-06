Rowland cerca a Djakarta il lasciapassare iridato, ultimo assalto Porsche per Wehrlein e Da Costa

Il Mondiale di Formula E torna in azione sabato 21 giugno a Djakarta (Indonesia) sul circuito da due chilometri e 370 metri di Ancol Beach per il dodicesimo round della stagione che poi nel mese di luglio culminerà nelle due doubleheader di Berlino e Londra. La stagione undici è stata fin qui molto competitiva (sette diversi vincitori di gare e quindici podi in undici round) ma non altrettanto incerta, visto che Oliver Rowland (quattro vittorie e tre secondi posti) guida con 171 punti e un largo margine la classifica generale piloti, ben difficilmente la concorrenza riuscirà a minacciare la candidatura al titolo dell'esperto pilota della Nissan. Il più vicino dei suoi inseguitori è il campione uscente Pascal Wehrlein (103 punti) che a sua volta precede il proprio compagno di squadra (Porsche) Antonio Félix Da Costa con 88 punti al suo attivo, due soli in più del giovanissimo Taylor Barnard (NEOM McLaren). Jean-Eric Vergne chiude per DS Penske la top five con 74 punti, tre in più del compagno di squadra Maxilian Guenther che a Djakarta ha precedenti illustri, o per meglio dire brillanti. Nissan e Porsche fanno la differenza anche nel Mondiale Costruttori (Nissan al comando su Porsche) e in quello Teams (guidato dalla Casa tedesca su quella nipponica). Nel primo caso il terzo gradino del podio è di Stellantis (con il brand Maserati), nel secondo è di DS Penske.