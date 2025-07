E-Prix di Berlino: Rowland in rampa di lancio a Tempelhof

Ready for takeoff! Con il campionato che si avvicina al suo epilogo (dopo quella tedesca mancherà solo la doublehader di Londra dell'ultimo weekend di luglio), è possibile che il titolo iridato piloti venga assegnato a Berlino. Oliver Rowland ha avuto una stagione impressionante con Nissan, salendo sul podio in sette delle prime nove gare. Il suo dominio iniziale gli ha permesso di creare un vantaggio difficile da colmare, ma alcune gare complicate - un quinto posto, un tredicesimo a Shanghai e un solo punto conquistato a Jakarta - hanno in parte riaperto la corsa al titolo, dimostrando che tutto è ancora in gioco. Rowland attualmente guida la classifica con 172 punti e 69 punti di vantaggio su Pascal Wehrlein (103) di TAG Heuer Porsche. Il pilota dello Yorkshire avrà bisogno di un margine di 87 punti dopo la gara di sabato per aggiudicarsi matematicamente il titolo sulla base del numero di vittorie, quindi è possibile che il titolo venga deciso già sabato 12 luglio in gara-uno. In caso contrario, Rowland dovrà avere un vantaggio di almeno 58 punti dopo la gara di domenica per chiudere la partita a Berlino, considerando i punti ancora in palio nel doppio appuntamento finale di Londra, e il fatto che il pilota britannico ha più vittorie in caso di parità.