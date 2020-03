Formula E: salta anche l'E-Prix di Jakarta

Dopo Sanya e Roma, la Formula E ha dovuto rinviare anche l'E-Prix di Jakarta, che era in programma il 6 giugno, per l'emergenza coronavirus. Una decisione concordata con le autorità indonesiane visto il numero crescente di casi positivi riscontrati nel Paese. L'organizzazione del campionato sta cercando di riprogrammare le gare, ma non è certo facile. L'idea era quella di correre a Valencia il 4-5 aprile visto che le macchine sono già nel circuito, ma la decisione del governo iberico di bloccare i voli con l'Italia sta complicando la fattibilità.