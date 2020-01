Formula E, tutti a caccia di Sims in Cile

FORMULA E

Dopo quasi due mesi di pausa, la Formula E riaccende le power unit e si proietta sul tracciato di Santiago del Cile, ridisegnato per l'occasione. Dove eravamo rimasti? Ai successi di Bird e Sims nei due round in Arabia Saudita anche se è il britannico ad essere nel mirino degli altri piloti vista la leadership del campionato davanti a Vandoorne e lo stesso Bird. Formula E al debutto

Sarà una gara interessante per capire come ripartono piloti e scuderie dopo tanto tempo e per vedere se le new entry Porsche e Mercedes confermeranno le buone prestazioni del weekend a Diriyah. Come dicevamo, particolare attenzione alle novità della pista vista anche la confusionaria edizione dello scorso anno. Lievi ma sostanziali modifiche per rendere il tracciato più veloce e soprattutto più sicuro: occhi puntate sulle curve 7 e 9 che potrebbero regalare sorpassi non scontati.

ORARI E CANALI di sabato 18 gennaio

Prove libere 1 ore 11.55 e prove libere 2 ore 14.10 in streaming su Sportmediaset.it

Qualifiche dalle 15.45 in streaming su Sportmediaset.it

E-Prix Cile dalle 19.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it