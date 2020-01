Formula E in Cile, modificato il tracciato di Santiago

Sabato 18 gennaio torna la Formula E con il terzo appuntamento della sesta stagione: dopo i successi di Bird e Sims in Arabia Saudita, è la volta di Santiago del Cile (alle 20 italiane con diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it). Il tracciato sudamericano, per l'occasione, è stato modificato in modo da rinnovarsi ed essere più veloce: leggermente diminuita la lunghezza della pista, ridotto il numero delle curve.