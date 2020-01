E-Quiz, il concorso di Sportmediaset sulla Formula E

È on-line il nuovo concorso di Sportmediaset sulla Formula E per vincere un'esperienza unica agli E-Prix di Roma e Londra. Basterà registrarsi, seguire le gare di Formula E e prestare attenzione a ciò che viene detto in telecronaca: sul nostro sito, nell'apposita sezione, verranno proposte tre domande a cui dare risposta. Poi verranno estratti i vincitori sulla base di chi ha risposto correttamente ai tre quesiti: in palio viaggio + hotel, biglietti in tribuna per la gara, pass per pit lane, sessione prove con il team preferito, foto/selfie con il vincitore, gadget e visita guidata a tutte le attività del Village.