Formula E: le Nissan svettano nelle libere, miglior tempo per Rowland

La stagione della Formula E inizia dal Brasile e da San Paolo, con l'iconico circuito posizionato nel sambodromo, e viene scandita dalla bandiera giapponese nelle prime prove libere. Il powertrain Nissan domina in classifica, con Rowland a stabilire il miglior tempo in 1.10.162: +0.080, per il leader, sul compagno Nato. Terzo Dennis davanti a Mortara, poi ecco la McLaren (motorizzata Nissan) di Barnard. Problemi per Evans, mentre Wehrlein è 9°.