Sfida multipla al duopolio Porsche-Jaguar per DS Penske, Maserati e Lola-Yamaha

Chiudiamo con KYRO Race Co che rileva la franchigia ERT e - in partnership con Cupra - punta subito in alto con l'inglese Dan Ticktum e il giovane tedesco David Beckmann che hanno impressionato nei test madrileni di un mese fa. Beckmann ha guidato la classifica dei tempi della quarta sessione, Ticktum come detto sopra ha fissato il secondo tempo della classifica finale dei test, davanti al campione in carica Evans e preceduto solo dal suo vice Evans. Un avvio scoppiettante o più propriamente... folgorante), non c'è che dire!