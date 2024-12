Formula E, parte la nuova stagione: esclusiva in chiaro su Mediaset

Prosegue con successo la partnership tra la “Formula E” e Mediaset, che trasmetterà in esclusiva in chiaro tutte le gare del prossimo mondiale: l’11esimo Campionato del Mondo delle velocissime monoposto elettriche, ideato dalla FIA è in diretta sul Canale 20 e in live streaming su SportMediaset.it, a partire dal 7 dicembre, con il primo round a San Paolo, in Brasile, alle ore 18.00.