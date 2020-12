Formula E 2021: calendario, piloti e novità

LA GUIDA

Dopo i test di Valencia, scatta il countdown finale per la settima stagione di Formula E (sempre in diretta in chiaro su Mediaset): il debutto è previsto in Cile per la doppia gara del 16 e 17 gennaio. Sarà un'annata decisamente interessante dopo lo stop and go della scorsa stagione per via del Covid-19, la pandemia ha anche rinviato il debutto delle Gen2EVO e accelerato il percorso nell'ottica di sostenibilità e contenimento dei costi: una sola vettura per due stagioni, c'è chi debutterà subito con quella nuova e chi userà quella del 2019/20. Il team nel mirino resta DS Techeetah che, dopo i due titoli consecutivi con Vergne, ad agosto aveva trionfato anche con Antonio Felix da Costa. La Formula E, da quest'anno con la denominazione ufficiale di Mondiale FIA, proverà anche il brivido della corsa notturna, in Arabia Saudita con luci led alimentate a energia rinnovabli e con consumi inferiori del 50% rispetto ai sistemi tradizionali. twitter

SCUDERIE E PILOTI

DS Techeetah: Antonio Felix da Costa e Jean-Eric Vergne

Nissan e.dams: Sebastien Buemi e Oliver Rowland

Mercedes-Benz EQ: Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries

Envision Virgin Racing: Robin Frijnhs e Nick Cassidy

BMW i Andretti Motorsport; Maximilian Guenthr e Jake Dennis

Jaguar Racing: Sam Bird e Mitch Evans

Porsche: Pascal Wehrlein e Andre Lotterer

Audi Sport ABT Schaeffler: Lucas di Grassi e Rene Rast

Mahindra Racing: Alexander Sims e Alex Lynn

ROKiT Venturi Racing: Edoardo Mortara e Norman Nato

Dragno/Penske Autosport: Nico Mueller e Sergio Sette Camara

NIO 333: Oliver Turney e Tom Blomqvist

CALENDARIO

Date ufficiali

Gara 1: 16 gennaio 2021 a Santiago (Cile)

Gara 2: 17 gennaio 2021 a Santiago (Cile)

Gara 3: 26 febbraio a Diriyah (Arabia Saudita) in notturna

Gara 4: 27 febbraio a Diriyah (Arabia Saudita) in notturna

Date da confermare

13 marzo a Sanya (Cina)

10 aprile a Roma

24 aprile a Parigi (Francia)

8 maggio a Montecarlo (Monaco)

23 maggio a Seoul (Corea del Sud)

19 giugno a Berlino (Germania)

10 luglio a New York (USA)

24-25 luglio a Londra (Regno Unito)

NOVITÀ

Regolamento sportivo

Il tempo dei gruppi di qualifica passa da sei a quattro minuti.

Ridistribuzione dei premi in denaro per sostenere i team minori.

Regolamento tecnico

I produttori potranno modificare i componenti del propulsore una sola volta nelle stagioni 2020/21 e 2021/22: c'è chi, come DS Techeetah e Nissan e.dams useranno quello 2019/20 per poi passare al nuovo modello più avanti, e chi, come Porsche e Audi, ha subito fatto debuttare il nuovo set-up.

Inoltre i team al massimo potranno effettuare un aggiornamento software a gara e componenti limitati (due volanti, due unità di controllo, tre pance laterali, tre ali posteriori, quattro passaruota anteriori, i nuovi pneumatici anteriori e posteriori per pilota in ogni evento passa da quattro a tre, numero di dischi e pastiglie freni limitati).

Lo staff operativo ai box viene ridotto da 20 a 17 membri, solo sei le persone consentite nel garage remoto.

Infine, è consentita una sola specifica software della centralina di controllo.

Rinviato al 2021-22 il debutto delle Gen2EVO