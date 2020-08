Formula E, Da Costa non spreca l'occasione: è il nuovo campione

FORMULA E

La DS Techeetah festeggia il secondo titolo consecutivo di Formula E grazie ad Antonio Felix Da Costa. Il portoghese ha chiuso secondo la quarta gara del gran finale di Berlino e si è laureato campione con due prove di anticipo, succedendo al compagno di team Jean-Eric Vergne. Il francese è tornato al successo dopo aver ottenuto la Superpole nel pomeriggio. Sul podio anche Sebastien Buemi, terzo con la Nissan. Berlino incorona Da Costa campione di Formula E





































































Un successo annunciato quello di Da Costa, arrivato con merito grazie ai tre successi ottenuti nelle nove tappe finora disputate in questa stagione 6. La gara sul tracciato dell'aeroporto di Tempelhof è vissuta sul gioco di squadra tra Da Costa e Vergne, che anno completato la doppietta in una giornata storica per il loro team. Adesso anche in classifica generale Da Costa e Vergne occupano le prime due posizioni, oltre a essere davanti a tutti anche nel campionato costruttori, con la DS Techeetah iridata aritmeticamente per la seconda volta di fila.

Dietro ai due dominatori c'è stata come al solito grande battaglia, con Buemi che è andato a insidiare anche la seconda piazza di Da Costa. Quarta le Mercedes con Nick de Vries davanti all'altra Nissan di Oliver Rowland. Buon decimo posto per Felipe Massa, 14° l'italo-svizzero Edoardo Mortara.

E' finita dopo poche curve, invece, la gara di Max Guenther, che è andato a tamponare la Nio di Oliver Turvey, dicendo addio alla possibilità di bissare il successo del giorno prima e di tenere sotto pressione Da Costa. Verrà anche penalizzato di tre posizioni sulla griglia nel prossimo round. Subito out anche Robin Frijns, secondo 24 ore prima.

Le ultime due gare sono in programma mercoledì e giovedì, sempre a Berlino e sempre da seguire in diretta sui canali Mediaset e Sportmediaset.it

ORDINE D'ARRIVO