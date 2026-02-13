Allegri esalta il suo campione: "Modric giocatore straordinario, dobbiamo imparare tutti da lui"

Non poteva mancare un pensiero al match-winner Luka Modric: "Che c’è da dire? È un giocatore straordinario. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un’umiltà pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme. Leao, Pulisic e Fullkrug? I rigori si sbagliano… Era un momento importante, potevamo andare sul 2-0, ma ci sta di sbagliarli. Pulisic è entrato molto bene, Leao lo stesso ed è normale che devono migliorare la condizione. Sono soluzioni che anche a partita in corso sono molto importanti. Chi preferisco vinca tra Inter e Juventus? L’importante è aver fatto 3 punti noi. Siamo a 53, una vittoria in meno per il nostro obiettivo. Ora recuperiamo la partita col Como e poi vedremo".