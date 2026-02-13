QUI MILAN

Allegri esalta il suo campione: "Modric giocatore straordinario, dobbiamo imparare tutti da lui"

Le dichiarazioni dell'allenatore rossonero dopo la vittoria di Pisa

13 Feb 2026 - 23:34
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha analizzato su Dazn la vittoria rossonera a Pisa: "Non era semplice stasera. Il Pisa è una squadra scomoda. Nel primo tempo abbiamo rischiato. Sembra che ti aspettano, ti fanno uscire dalla partita e poi ti colpiscono in contropiede. Anche sull’1-1 abbiamo dormito su una punizione loro. Prendiamoci i tre punti, i ragazzi comunque sono stati bravi, ma da questa partita bisogna assolutamente migliorare. Abbiamo fatto solo 2 partite in 15 giorni, non era neanche semplice".

Alla domanda su cosa sia cambiato rispetto alla scorsa stagione, risponde: "Dell’anno scorso non posso dire nulla, non è neanche giusto dirlo. Io posso solo dire che questa squadra ha valori tecnici importanti. Ogni tanto rallentiamo un pochettino, dobbiamo fare un passettino in avanti perché il gruppo ha qualità straordinarie. I ragazzi sanno che fino a ora hanno fatto tantissimo. Però in una settimana può cambiare il campionato. Stasera non era facile, era la sesta trasferta nelle ultime 9, quindi ora nelle ultime 14 avremo 8 partite in casa e 6 fuori".

Non poteva mancare un pensiero al match-winner Luka Modric: "Che c’è da dire? È un giocatore straordinario. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un’umiltà pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme. Leao, Pulisic e Fullkrug? I rigori si sbagliano… Era un momento importante, potevamo andare sul 2-0, ma ci sta di sbagliarli. Pulisic è entrato molto bene, Leao lo stesso ed è normale che devono migliorare la condizione. Sono soluzioni che anche a partita in corso sono molto importanti. Chi preferisco vinca tra Inter e Juventus? L’importante è aver fatto 3 punti noi. Siamo a 53, una vittoria in meno per il nostro obiettivo. Ora recuperiamo la partita col Como e poi vedremo". 

allegri
milan
pisa

