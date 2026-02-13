Follia Rabiot, si becca due gialli in 30'' per protesta: niente Como, quante giornate rischia

Follia di Adrien Rabiot nel finale di Pisa-Milan. Con i rossoneri avanti 2-1 il francese, che era diffidato, si fa ammonire in modo ingenuo per una trattenuta al limite dell'area e poi protesta in modo veemente con il direttore Fabbri, che estrae il secondo giallo e lo butta fuori. Il centrocampista salterà la gara di mercoledì contro il Como (all'andata fu decisivo), ma visto il rosso per proteste rischia anche si essere squalificato per due giornate. Contro la squadra di Fabregas al suo posto uno tra Ricci e Jashari. 

