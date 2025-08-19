Logo SportMediaset
Vasseur rasserena Hamilton dopo le esternazioni in Ungheria: "È sempre estremamente esagerato nei suoi giudizi"

Il team principal della Ferrari è intervenuto dopo quanto accaduto a Budapest: "Il messaggio che trasmette peggiora solo le cose. Di solito è così estremo solo con la stampa"

19 Ago 2025 - 15:16
© IPA

© IPA

Frédéric Vasseur predica calma dopo quanto accaduto a Lewis Hamilton nel Gran Premio d'Ungheria dove il sette volte campione del mondo aveva più volte esternato la sua delusione per le prestazioni ottenute con la Ferrari. Il confronto in qualifica con Charles Leclerc aveva spinto Hamilton a pensare al ritiro dalle competizioni, tuttavia Vasseur vuole far rientrare la situazione.

"Lewis Hamilton deve mantenere la calma, basarsi sul fatto che un primo passo è già stato compiuto con successo. Non lasciarsi abbattere da cose come quelle successe a Budapest. Lewis è molto autocritico - ha spiegato il team principal di Ferrari in un'intervista al settimanale tedesco Auto Motor und Sport -. È sempre estremamente esagerato nei suoi giudizi. A volte è troppo severo con la macchina, a volte con se stesso".

Questo atteggiamento non ha però soltanto lati negativi per Vasseur che è abituato a dover fare i conti con le delusioni dei piloti. Un atteggiamento che deve essere cambiato per evitare che la situazione possa peggiorare in futuro. "Lewis vuole ottenere il massimo da sé stesso e da tutti i membri del team. Bisogna quindi calmarlo e spiegargli che in Q2 era solo a un decimo dal pilota che poi ha conquistato la pole position. Non è la fine del mondo. Il messaggio che trasmette peggiora solo le cose. Di solito è così estremo solo con la stampa. Quando entra nella sala briefing, di solito si è già calmato. È fatto così. Per me non è un dramma. È molto esigente con gli altri, ma anche con se stesso. Mi sta bene. Nico Hülkenberg era uguale quando correva per me in Formula 3. Era estremamente esigente con il team, ma era anche presente ogni mattina alle 6:30″.

