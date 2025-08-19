Vasseur rasserena Hamilton dopo le esternazioni in Ungheria: "È sempre estremamente esagerato nei suoi giudizi"

Questo atteggiamento non ha però soltanto lati negativi per Vasseur che è abituato a dover fare i conti con le delusioni dei piloti. Un atteggiamento che deve essere cambiato per evitare che la situazione possa peggiorare in futuro. "Lewis vuole ottenere il massimo da sé stesso e da tutti i membri del team. Bisogna quindi calmarlo e spiegargli che in Q2 era solo a un decimo dal pilota che poi ha conquistato la pole position. Non è la fine del mondo. Il messaggio che trasmette peggiora solo le cose. Di solito è così estremo solo con la stampa. Quando entra nella sala briefing, di solito si è già calmato. È fatto così. Per me non è un dramma. È molto esigente con gli altri, ma anche con se stesso. Mi sta bene. Nico Hülkenberg era uguale quando correva per me in Formula 3. Era estremamente esigente con il team, ma era anche presente ogni mattina alle 6:30″.