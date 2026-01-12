Manchester United, Carrick sino a fine stagione

Michael Carrick è pronto a prendere le redini del Manchester United come traghettatore fino al termine della stagione, subentrando dopo il turbolento esonero di Ruben Amorim e la breve parentesi di Darren Fletcher. L'ex centrocampista dei Red Devils, già apprezzato per il suo lavoro al Middlesbrough, avrebbe superato la concorrenza di Ole Gunnar Solskjaer dopo un colloquio decisivo con la dirigenza (Berrada e Wilcox), convincendo il club ad affidargli il compito di salvare una stagione compromessa dall'uscita dalle coppe e dai risultati deludenti in Premier League.