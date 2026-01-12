Ranking Atp storico per l'Italia: Sinner e Musetti in top 5

Nella settimana del sorteggio degli Australian Open l'Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 30, che saranno dunque teste di serie nel primo Slam della stagione. Oltre a Sinner e Musetti, infatti, troviamo Flavio Cobolli (22), che ha iniziato gli allenamenti a Melbourne, e Luciano Darderi (24), impegnato questa settimana in singolare e in doppio all'ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda.