Ranking Atp storico per l'Italia: Sinner e Musetti in top 5

Non era mai accaduto che due azzurri fossero contemporaneamente fra i primi cinque al mondo. Per il carrarino, decisiva la finale raggiunta a Hong Kong
Giornata storica per il tennis italiano, che per la prima volta può vantare due giocatori contemporaneamente tra i primi cinque al mondo, Jannik Sinner (2) e Lorenzo Musetti (5). Non era mai successo né prima né dopo il 1973, la data spartiacque che segna l'avvento del ranking Atp computerizzato.
Grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, nonostante la sconfitta, Lorenzo Musetti ha infatti scalato due posizioni ed è salito alla numero 5, diventando così il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre.
Davanti a Musetti solo Jannik Sinner, primo italiano numero 1 del mondo che ha occupato la vetta della classifica per 66 settimane; Nicola Pietrangeli, considerato il numero 3 del mondo nel 1959 e 1960, gli anni dei suoi trionfi in singolare al Roland Garros; e Adriano Panatta, che ha raggiunto al massimo la quarta posizione nella classifica Atp.
Nella settimana del sorteggio degli Australian Open l'Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 30, che saranno dunque teste di serie nel primo Slam della stagione. Oltre a Sinner e Musetti, infatti, troviamo Flavio Cobolli (22), che ha iniziato gli allenamenti a Melbourne, e Luciano Darderi (24), impegnato questa settimana in singolare e in doppio all'ASB Classic di Auckland, in Nuova Zelanda.