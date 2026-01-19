Tra Ferrari e... Toyota: livrea biancorossa per la Haas di Bearman e Ocon

Il team americano punta ancora sulla coppia formata da Oliver Bearman ed Esteban Ocondi Stefano Gatti
© TGR Haas F1 Team Press Office
Prime immagini della Haas VF-26, o meglio della livrea con la quale il team americano che utilizza la power unit Ferrari si prepara ad affrontare la sua undicesima stagione nel Mondiale. Invariata la formazione piloti con l'ormai ex rookie Oliver Bearman ad affiancare Esteban Ocon, cosiccome il Team Principal: il giapponese Ayao Komatsu. La livrea rivista è prevalentemente bianca, con più spazio per Toyota Gazoo Racing (TGR), che ha ampliato la collaborazione con il team in una partnership per il titolo nel 2026.
DICHIARAZIONI
"Il precampionato sarà cruciale per capire di cosa sono capaci queste auto e come piloti, ingegneri e team in generale si adatteranno a esse. Almeno abbiamo continuità per quanto riguarda i piloti, con Bearman Ocon, cosiccome nei nostri reparti di progettazione e motori. La competizione della scorsa stagione a centrogruppo è stata di altissimo livello, è stata dura, e dobbiamo tornare in campo e continuare a svilupparci, sia in pista che fuori." (Gene Haas)
"Sembra quasi un po' surreale svelare una nuova auto così presto nell'anno, ma non è meno entusiasmante avventurarsi in una nuova campagna di F1, soprattutto una con un cambiamento di regolamento così diverso. Siamo completamente concentrati sui tst di Barcelona di fine mese. È stato uno sforzo monumentale da parte di tutti nel team lavorare con tempi di risposta così stretti dalla fine della scorsa stagione fino a mettere le auto in pista a gennaio. È ovvio che dopo così tante discussioni, non vediamo l'ora di vedere come si comporteranno queste vetture e cosa affronteremo mentre progrediremo nei nostri programmi di test prima dell'Australia. (Ayao Komatsu)