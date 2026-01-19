Tra Ferrari e... Toyota: livrea biancorossa per la Haas di Bearman e Ocon

"Il precampionato sarà cruciale per capire di cosa sono capaci queste auto e come piloti, ingegneri e team in generale si adatteranno a esse. Almeno abbiamo continuità per quanto riguarda i piloti, con Bearman Ocon, cosiccome nei nostri reparti di progettazione e motori. La competizione della scorsa stagione a centrogruppo è stata di altissimo livello, è stata dura, e dobbiamo tornare in campo e continuare a svilupparci, sia in pista che fuori." (Gene Haas)