Dichiarazioni

Toto Wolff entusiasta: "Questa F1 è racing puro"

Il Team Principal di Mercedes sembra essere particolarmente soddisfatto

di Tommaso Marcoli
30 Mar 2026 - 11:21
© Getty Images

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Un Toto Wolff su di giri. Non potrebbe essere altrimenti, considerando gli straordinari risultati ottenuti sin qui dalla sua Mercedes: tre vittorie su tre. Impossibile fare meglio di così. Soprattutto considerando lo strapotere dimostrato in questo primo scorcio di stagione. Le monoposto tedesche volano - con l'italiano Kimi Antonelli in testa al mondiale - e nessuno sembra poterne mettere in discussione il dominio. Neppure Max Verstappen, che pensa addirittura al ritiro: "Non mi diverto più". L'opposto di Wolff.
Entusiasta
La visione del potente manager austriaco è ottimistica. Ai microfoni di DAZN Spagna non ha nascosto l'entusiasmo: "Sta diventando una gara pura e molto eccitante. Si può vedere quando qualcuno risparmia energia e quando la dispiega". Conta più la strategia del talento puro, non c'è più spazio per l'intuizione e l'improvvisazione; l'energia diventa uno degli elementi in grado di fare la differenza. "Tutti imparano a usare l’energia. Nel traffico non abbiamo questa differenza".
Contro Max
Parlando ai microfoni di Sky Germania, Wolff è intervenuto in prima persona contro le critiche al regolamento mosse da un deluso Max Verstappen. "La Formula 1 sta cambiando e sta diventando racing puro. Vedere un pilota che ricarica l’energia e l’altro che la utilizza è molto emozionante. Parliamo di una scienza della corsa che si sta sviluppando ed è nelle mani dei piloti. Ma forse Max e gli altri preferivano le regole dello scorso anno, quando qui a Suzuka non vedevamo quasi sorpassi". Una Formula 1 in crisi d'identità, tanto all'esterno quanto all'interno del paddock.

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