Personaggi

Max Verstappen pronto per la 24 ore del Nurburgring

Il pilota olandese punta alla vittoria sul circuito tedesco

di Tommaso Marcoli
13 Mag 2026 - 10:22
© IPA

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Quando Max Verstappen scende in pista, lo fa per vincere. La 24 ore del Nurburgring sarà l'ennesima sfida per un pilota mai sazio di successi. La stagione in Formula 1 non sta proseguendo nel migliore dei modi: i limiti della monoposto di Red Bull non permettono all'olandese di esprimersi come vorrebbe. Ci sono poi le critiche - feroci - al regolamento. Meglio concentrarsi sul GT3.
Inferno verde
La voglia di mettersi in gioco in altri campionati, non è mai mancata a Verstappen. Tanto da aver costruito una scuderia su misura per occuparsi di tutte le attività lontane dalla Formula 1. La vettura scelta è una Mercedes AMG GT3, l'equipaggio - oltre a Max - sarà composto dai piloti Auer-Gounon-Juncadella. "Il successo significa vincere. È molto semplice, ed è per questo che siamo qui. So che non sarà facile, ma è l’obiettivo di tutti”, ha dichiarato l'olandese.
Futuro non solo monoposto
I piani per il futuro non riguardano più soltanto il Circus. Da tempo Verstappen ha ammesso di non divertirsi più e di volersi confrontare con altre realtà sportive. Non è da escludere a priori un suo impegno nel mondiale Endurance: Ford - fornitore dei motori Red Bull in Formula 1 - ha già confermato l'impegno. Max potrebbe sedersi al posto guida. Nel frattempo, la 24 ore del Nurbugring è il suo primo obiettivo: "È qualcosa che vorrei fare ogni anno, con una o più vetture. L’obiettivo principale è vincere le gare”.

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