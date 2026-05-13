Max Verstappen pronto per la 24 ore del Nurburgring

Quando Max Verstappen scende in pista, lo fa per vincere. La 24 ore del Nurburgring sarà l'ennesima sfida per un pilota mai sazio di successi. La stagione in Formula 1 non sta proseguendo nel migliore dei modi: i limiti della monoposto di Red Bull non permettono all'olandese di esprimersi come vorrebbe. Ci sono poi le critiche - feroci - al regolamento. Meglio concentrarsi sul GT3.

Inferno verde

La voglia di mettersi in gioco in altri campionati, non è mai mancata a Verstappen. Tanto da aver costruito una scuderia su misura per occuparsi di tutte le attività lontane dalla Formula 1. La vettura scelta è una Mercedes AMG GT3, l'equipaggio - oltre a Max - sarà composto dai piloti Auer-Gounon-Juncadella. "Il successo significa vincere. È molto semplice, ed è per questo che siamo qui. So che non sarà facile, ma è l’obiettivo di tutti”, ha dichiarato l'olandese.

Futuro non solo monoposto

I piani per il futuro non riguardano più soltanto il Circus. Da tempo Verstappen ha ammesso di non divertirsi più e di volersi confrontare con altre realtà sportive. Non è da escludere a priori un suo impegno nel mondiale Endurance: Ford - fornitore dei motori Red Bull in Formula 1 - ha già confermato l'impegno. Max potrebbe sedersi al posto guida. Nel frattempo, la 24 ore del Nurbugring è il suo primo obiettivo: "È qualcosa che vorrei fare ogni anno, con una o più vetture. L’obiettivo principale è vincere le gare”.