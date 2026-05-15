A Roma vince la pioggia: Sinner-Medvedev sospesa sul 4-2 per Jannik nel terzo set e rinviata a sabato
Jannik vince il primo set, perde il secondo e trova il break nel terzo: poi problema alla coscia, stop per pioggia e rinvio
© Getty Images
Si interrompe nel momento chiave la sfida in semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell’azzurro nel terzo set la pioggia si abbatte sul Foro Italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo (5-7). Avanti di un break nel terzo parziale l’altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio.
Rinviata alla giornata di domani (sabato, ndr) non prima delle 15 la conclusione della semifinale del Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La pioggia torna a insidiare il Foro Italico e impedisce la fine del match nei tempi previsti. Pronti via e l’altoatesino parte a razzo, con un doppio break per scappare via sul 4-0 e chiudere i conti con il 6-2 in poco più di mezzora.
Il russo reagisce subito nel secondo parziale, con un break immediato che lo porta sul 3-1. Il numero uno al mondo riesce a pareggiare i conti, ma con il passare dei game sembra calare fisicamente. Sul 6-5 Jannik non riesce a portare il secondo set al tie-break, Medvedev ruba il servizio e strappa l’1-1 con il 7-5 dopo un’ora e otto minuti.
Il terzo set vive invece di montagne russe: prima Sinner allunga sul 3-1, poi accusa un problema alla coscia che lo costringe al time-out medico. Sul 4-2 e con il game ai vantaggi il diluvio torna ad essere il vero protagonista a Roma, rimandando il tutto alla giornata di domani. Può sorridere Casper Ruud, che avrà a disposizione qualche ora di riposo in più rispetto al suo rivale in finale, sia esso Sinner o Medvedev.