A Roma vince la pioggia: Sinner-Medvedev sospesa sul 4-2 per Jannik nel terzo set e rinviata a sabato

Rinviata alla giornata di domani (sabato, ndr) non prima delle 15 la conclusione della semifinale del Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La pioggia torna a insidiare il Foro Italico e impedisce la fine del match nei tempi previsti. Pronti via e l’altoatesino parte a razzo, con un doppio break per scappare via sul 4-0 e chiudere i conti con il 6-2 in poco più di mezzora.