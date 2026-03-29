F1, Gp Giappone: Antonelli vola e vince a Suzuka, è in testa al Mondiale

Sventola ancora il tricolore in Formula 1, domina ancora Kimi Antonelli. A Suzuka, il campioncino italiano si ripete e domina un Gp che cambia volto dopo la Safety Car causata da Ollie Bearman, portandosi in vetta al Mondiale. Kimi scattava dalla pole position, ma la sua partenza è da incubo: da primo a sesto, mentre Piastri svetta su Leclerc e Norris. Inizia dunque da qui la lunga risalita delle Mercedes, che sono più veloci delle rivali, ma restano imbottigliate nel traffico. I sorpassi agevoli arrivano sulle Ferrari, ma Russell resta bloccato dietro Piastri e Norris tiene alle sue spalle Antonelli. Sorpassi e controsorpassi per il secondo posto, ma l'australiano resiste e lo stallo prosegue, mentre Leclerc riesce a tenersi alle spalle Norris. Kimi si scatena intorno al quindicesimo giro, superando sia Norris che Leclerc, ed è il più veloce in pista. Serve un aiuto esterno per riportarsi rapidamente su Russell, e arriva dalla Safety Car: Russell si è appena fermato quando Bearman va a muro, Kimi ne approfitta e vola in testa.