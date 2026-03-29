F1, Gp Giappone: Antonelli vola e vince a Suzuka, è in testa al Mondiale

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Gara strepitosa di Kimi, che approfitta della Safety Car e poi si rende imprendibile a suon di giri veloci. Sul podio Piastri e Leclerc
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Andrea Kimi Antonelli concede il bis e fa la storia. Dopo aver ottenuto la pole position, il pilota italiano stravince infatti il Gp del Giappone a Suzuka e riporta il tricolore in vetta al Mondiale di F1: la seconda vittoria nel circus a quattro ruote vale la leadership per Kimi, che vola a +9 su George Russell. Il britannico non riesce a vincere il duello per il podio con Charles Leclerc, stoico e terzo. Secondo, invece, un redivivo Piastri.
Sventola ancora il tricolore in Formula 1, domina ancora Kimi Antonelli. A Suzuka, il campioncino italiano si ripete e domina un Gp che cambia volto dopo la Safety Car causata da Ollie Bearman, portandosi in vetta al Mondiale. Kimi scattava dalla pole position, ma la sua partenza è da incubo: da primo a sesto, mentre Piastri svetta su Leclerc e Norris. Inizia dunque da qui la lunga risalita delle Mercedes, che sono più veloci delle rivali, ma restano imbottigliate nel traffico. I sorpassi agevoli arrivano sulle Ferrari, ma Russell resta bloccato dietro Piastri e Norris tiene alle sue spalle Antonelli. Sorpassi e controsorpassi per il secondo posto, ma l'australiano resiste e lo stallo prosegue, mentre Leclerc riesce a tenersi alle spalle Norris. Kimi si scatena intorno al quindicesimo giro, superando sia Norris che Leclerc, ed è il più veloce in pista. Serve un aiuto esterno per riportarsi rapidamente su Russell, e arriva dalla Safety Car: Russell si è appena fermato quando Bearman va a muro, Kimi ne approfitta e vola in testa.
L'italiano gestisce alla perfezione la ripartenza, prendendosi subito un secondo di margine, poi si rende imprendibile a suon di giri veloci, ritoccando continuamente il miglior tempo. Il suo margine supera i dieci secondi e sfiora i quindici, in una gara nettamente dominata da Kimi. Antonelli vince e stravince a Suzuka, confermando il suo feeling con questo tracciato, mentre alle sue spalle Oscar Piastri torna sul podio dopo due ritiri consecutivi. L'australiano è secondo e precede Charles Leclerc, autore di uno strepitoso duello con Russell nel finale: il monegasco si difende e controsorpassa, chiudendo terzo. Quarto dunque il britannico, che precede Norris e Hamilton: sesto Lewis, scavalcato da tutti dopo la ripartenza al terzo posto. Punti per Gasly, Verstappen (8°), Lawson e Ocon, in una giornata storica: un pilota italiano torna in vetta al Mondiale F1 per la prima volta dopo ventun anni, quando svettava Fisichella. La bandiera tricolore torna sul gradino più alto del podio, in Giappone, per la prima volta dal 1992 (Patrese). Kimi Antonelli ora guida il Mondiale con 72 punti, +9 su Russell e +23 su Leclerc.