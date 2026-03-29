L'annuncio di Verstappen: "Potrei lasciare la Formula 1, non mi diverto più"

Il quattro volte campione del mondo ha poi sostenuto che a pesargli non sono i risultati deludenti, "perché so che non si può vincere o lottare per il podio ogni volta ma io non mi diverto. Io cerco di adattarmi ma non è bello il modo in cui devi correre. È controproducente per la guida e a un certo punto, penso che non è più quello che voglio fare". Penso sia bello vincere, guadagnare, ma io voglio essere qui per divertirmi, passare dei bei momenti e godermi la gara. Al momento non è proprio così", ha concluso Verstappen.