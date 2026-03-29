L'annuncio di Verstappen: "Potrei lasciare la Formula 1, non mi diverto più"

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L'olandese: "Mi chiedo se vale ancora la pena correre con queste regole"
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Max Verstappen potrebbe lasciar la Formula 1 alla fine della stagione, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con la Red Bull (il 2028). Tanti i motivi dietro questa possibile scelta, a partire dal nuovo regolamento che piace poco (eufemismo) al campione olandese.
Verstappen non lo ha mai nascosto, anzi ha ribadito il concetto subito dopo la gara del Giappone, conclusa all'ottavo posto dopo una lunga lotta con Gasly (Alpine) che gli è finito davanti. "Non apprezzo più questa Formula 1 - lo sfogo del 28enne alla Bbc -. Se sto pensando al ritiro? "È quello che sto dicendo. Sto riflettendo su tutto ciò che accade in questo paddock - ha detto. Ci sono 22 gare e mi chiedo, ne vale la pena, o preferirei stare più a casa con la mia famiglia, vedere i miei amici, dato che non mi diverto più?".
Il quattro volte campione del mondo ha poi sostenuto che a pesargli non sono i risultati deludenti, "perché so che non si può vincere o lottare per il podio ogni volta ma io non mi diverto. Io cerco di adattarmi ma non è bello il modo in cui devi correre. È controproducente per la guida e a un certo punto, penso che non è più quello che voglio fare". Penso sia bello vincere, guadagnare, ma io voglio essere qui per divertirmi, passare dei bei momenti e godermi la gara. Al momento non è proprio così", ha concluso Verstappen.