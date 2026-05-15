Il battibecco di Darderi con un tifoso a Roma: "Abbiamo pagato", "Allora gioca tu, forza"

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Curioso episodio durante la semifinale persa con Ruud, l'italoargentino arranca, ma non ci sta quando dal pubblico lo criticano pesantemente
Nella semifinale persa contro Casper Ruud, per Luciano Darderi non è mancato un momento particolare con il pubblico. Mentre l'italoargentino arrancava nella sfida, a corto di energie fisiche e mentali, un tifoso lo ha provocato urlando: "Abbiamo pagato", come a sottolineare lo scarso rendimento del tennista.
La risposta di Darderi non si è fatta attendere, con tanto di racchetta indirizzata al tifoso: "Allora gioca tu, forza. Vieni al mio posto". Il Centrale esplode e applaude Luciano, che poi in modo ironico manda un bacio allo spettatore. Tutto lo stadio poi applaude e incita Darderi fino alla fine, ma non c'è nulla da fare per poter riprendere in mano la semifinale e Ruud avanza all'ultimo atto.