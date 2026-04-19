Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Giornata speciale all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove il pubblico vive un'autentica festa per Andrea Kimi Antonelli, protagonista inatteso ma assoluto alla 6 Ore di Imola, gara inaugurale del Mondiale Endurance 2026. Il giovane pilota bolognese, leader del campionato di Formula 1 con due successi stagionali, è accolto da cori da stadio e da un entusiasmo travolgente. Arrivato fin dal mattino nel paddock come ospite vip della World Endurance Championship, Antonelli catalizza immediatamente l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Dalle tribune si alza un coro continuo, "Kimi, Kimi, Kimi", che accompagna ogni suo movimento e testimonia il crescente legame tra il pilota e il pubblico italiano. Il 19enne della Mercedes si concede ai tifosi con grande disponibilità: saluta sotto la tribuna centrale, lancia cappellini autografati e ricambia l'affetto con sorrisi visibilmente emozionati. Un bagno di folla che non lo lascia indifferente e che conferma il suo status di nuovo idolo del motorsport nazionale.