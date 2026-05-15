Volley femminile, l'Italia di Velasco fa il bis: 3-0 alla Francia a Novara prima della Vnl

15 Mag 2026 - 23:03
© Getty Images

© Getty Images

La nazionale femminile concede il bis anche al PalaIgor di Novara e saluta il Piemonte battendo, dopo Biella, nuovamente la Francia con il risultato di 3-0 (26-24, 25-14, 25-18). Una bella due giorni di pallavolo per la nazionale di Julio Velasco, che ha fatto debuttare diverse giocatrici.

Si chiude dunque anche questa settimana di lavoro per le azzurre, che hanno lavorato intensamente al centro federale Pavesi in vista della prima settimana di Nations League in Brasile, primo grande appuntamento della stagione delle nazionali.

Nella vittoria di questa sera sulla Francia, impreziosita anche da una bella cornice di pubblico accorso al PalaIgor, c'è stata la bravura di un'Italia molto giovane: sugli scudi oggi Nervini e Omoruyi, Mvp della serata con 12 punti realizzati.

Domani il rompete le righe e qualche giornata di riposo per tutte, prima del nuovo raduno previsto il 18 maggio al Centro federale Pavesi di Milano in vista dell'ultimo torneo amichevole prima della partenza per la Vnl: l'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite in programma a Genova dal 22 al 24 maggio.

volley
julio velasco
nazionale

Ultimi video

01:27
Tra padel e leggende

Tra padel e leggende

05:24
MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

03:19
HL ROMA MEDVEDEV-LANDALUCE SRV

Internazionali di Roma, gli highlights di Medvedev-Landaluce

01:03
MCH MUSEO RAFA NADAL MCH

A Maiorca un museo dedicato a Rafa Nadal

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

01:22
MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

00:39
DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

01:33
MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

01:27
Tra padel e leggende

Tra padel e leggende

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

HL ROMA MEDVEDEV-LANDALUCE SRV

Internazionali di Roma, gli highlights di Medvedev-Landaluce

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:24
Canoa, cdm velocità: a Brandenburgo bronzo per Lucrezia Zironi nel K1 1000
23:03
Volley femminile, l'Italia di Velasco fa il bis: 3-0 alla Francia a Novara prima della Vnl
22:06
"Il problema sono le linee! Ho paura di scivolare": Sinner discute col giudice e 'ottiene' la sospensione
21:26
Bebe Vio debutta nell'atletica paralimpica e strappa il pass per gli Assoluti
Inter-Torino 5-0: Bonny gol (entrato al 72') 
17:34
Mondiali: i convocati della Costa d'Avorio, la novità é l'interista Bonny