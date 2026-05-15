Volley femminile, l'Italia di Velasco fa il bis: 3-0 alla Francia a Novara prima della Vnl
© Getty Images
La nazionale femminile concede il bis anche al PalaIgor di Novara e saluta il Piemonte battendo, dopo Biella, nuovamente la Francia con il risultato di 3-0 (26-24, 25-14, 25-18). Una bella due giorni di pallavolo per la nazionale di Julio Velasco, che ha fatto debuttare diverse giocatrici.
Si chiude dunque anche questa settimana di lavoro per le azzurre, che hanno lavorato intensamente al centro federale Pavesi in vista della prima settimana di Nations League in Brasile, primo grande appuntamento della stagione delle nazionali.
Nella vittoria di questa sera sulla Francia, impreziosita anche da una bella cornice di pubblico accorso al PalaIgor, c'è stata la bravura di un'Italia molto giovane: sugli scudi oggi Nervini e Omoruyi, Mvp della serata con 12 punti realizzati.
Domani il rompete le righe e qualche giornata di riposo per tutte, prima del nuovo raduno previsto il 18 maggio al Centro federale Pavesi di Milano in vista dell'ultimo torneo amichevole prima della partenza per la Vnl: l'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite in programma a Genova dal 22 al 24 maggio.