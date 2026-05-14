Elio De Angelis, campione gentleman: quarant'anni fa l'incidente fatale al Paul Ricard

L'incidente ebbe luogo nel corso di una sessione organizzata in vista del Gran Premio di Francia subito dopo il "vicino" (anche logisticamente) Gran Premio di Montecarlo che Elio aveva chiuso con l'ennesimo ritiro al volante della Brabham BT55-BMW. Monoposto estrema, progettata da Gordon Murray: bellissima e bassissima (tanto da guadagnarsi il nickname di "sogliola"!), dall'aerodinamica esasperata, che il pilota romano e Riccardo Patrese dovevano guidare in posizione praticamente sdraiata, come in Formula Uno non accadeva più dagli anni Sessanta. Elio aveva iniziato il Mondiale con un ottavo posto in Brasile, infilando poi tre ritiri consecutivi a Jerez, Imola e nel Principato, appunto. I test del "Ricard" erano un'importante occasione per provare a migliorarne la competitività. Elio (e con lui Riccardo) l'uomo giusto per provare a farlo. Un ragazzo che aveva avuto tutto dalla vita ma nonostante questo (anzi forse proprio per questo) non si tirava indietro di fronte alle sfide più temerarie, dove era tutto in gioco, privilegi di nascita compresi. La BT55 e - prima ancora - le Lotus con le quali Colin Chapman sperimentava senza tanti complimenti. Bisognava fidarsi, anzi crederci. Calarsi nell'abitacolo, abbassare la visiera con un tocco impercettibile, segnalare al team di avviare il motore. Con il braccio destro alzato e l'indice della mano destra a disegnare un cerchio nell'aria. Poi stringere il volante e scendere in pista: un'arena, qualche volta.