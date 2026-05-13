Ricorrenze

14 anni fa l'ultima vittoria Williams in Formula 1

La scuderia inglese cerca ancora l'erede di quel trionfo spagnolo

di Redazione
13 Mag 2026 - 12:22
© Getty Images

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Il tempo in Formula 1 scorre a una velocità diversa, ma per i tifosi della Williams il cronometro sembra essersi fermato al 13 maggio 2012. Sono passati esattamente quattordici anni dall'ultima volta che una vettura di Grove ha tagliato il traguardo per prima, un anniversario che pesa come un macigno sulla storia di quella che resta la seconda scuderia più vincente di sempre per titoli costruttori.
Unica vittoria
In quel weekend a Barcellona, Pastor Maldonado e la sua Williams FW34 scrissero una pagina di storia irripetibile. Dopo aver ereditato la pole position da Lewis Hamilton, squalificato per irregolarità sul carburante, il pilota venezuelano riuscì a resistere per l'intera gara alla pressione asfissiante della Ferrari di Fernando Alonso. Maldonado, spesso criticato per la sua irruenza, guidò con una precisione chirurgica, gestendo gli pneumatici e rintuzzando ogni attacco del campione asturiano davanti al pubblico di casa.
L'attesa continua
Fu l'ultima vittoria festeggiata da Sir Frank Williams nel paddock, un trionfo celebrato con un calore immenso da tutta la pit-lane, prima che un incendio nel garage rovinasse parzialmente il clima di festa. Dopo il miracolo del 2012 e l'ottima parentesi all'inizio dell'era ibrida con i motori Mercedes e la coppia Massa-Bottas, la scuderia è scivolata in una crisi profonda, toccando il fondo della classifica per diverse stagioni e affrontando il passaggio di proprietà alla Dorilton Capital nel 2020.

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