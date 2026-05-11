Personaggi

La moglie di Leclerc si sfoga: "Sono una persona normale, ed è bellissimo così"

Alexandra Leclerc difende la propria normalità dalle critiche social

di Redazione
11 Mag 2026 - 14:04
© Getty Images

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Mentre Charles Leclerc corre in pista e solca i mari con il suo nuovo yacht, la moglie Alexandra Saint Mleux si trova a dover gestire una sfida diversa: quella contro i pregiudizi dei social. In un recente scambio online, la giovane ha deciso di rispondere frontalmente agli "hater" che la accusano di vivere esclusivamente della luce riflessa del marito, pilota della Ferrari.
Senza giri di parole
Rispondendo a un utente che ha scritto "Non sei nulla senza tuo marito", Alexandra ha dato dimostrazione di grande classe e intelligenza: "In realtà, senza mio marito sono una ragazza normale, con hobby normali, interessi normali e passioni normali, che cerca di essere il più gentile possibile", ha scritto. "Ed è quello che sono anche come sua moglie. Non c’è niente di sbagliato in questo".
Il successo non è tutto
La moglie di Leclerc ne ha approfittato per una riflessione più ampia: "Non siamo tutti destinati a diventare cantanti, medici, attrici o atleti e questo non toglie valore a una persona. Ciò che conta davvero è chi sei, come tratti gli altri e cosa scegli di fare nel tuo tempo libero. Rifletti". Il commento sprezzante è stato successivamente rimosso. La risposta di Alexandra è invece stata ricondivisa da moltissimi utenti.

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