Canoa, cdm velocità: a Brandenburgo bronzo per Lucrezia Zironi nel K1 1000

15 Mag 2026 - 23:24

Prosegue con risultati importanti il cammino dell'Italia della canoa sprint, impegnata nella seconda tappa di Coppa del Mondo in corso a Brandeburgo, in Germania. Nella seconda giornata di gare dedicate alle finali e alle batterie delle distanze veloci, la spedizione tricolore conquista una nuova medaglia grazie al bronzo di Lucrezia Zironi nel K1 1000 femminile e sfiora il podio con Gabriele Casadei nel C1 1000 maschile, mentre nella paracanoa Viktoryia Pistis Shablova a smuovere il medagliere con l'argento nel VL1.

È ancora una volta Lucrezia Zironi a confermarsi tra le protagoniste del panorama internazionale. L'azzurra conquista il terzo gradino del podio nella finale del K1 1000 femminile al termine di una prova di grande spessore tecnico e tattico, chiusa in 3'59"16. Davanti a lei soltanto la tedesca Caroline Heuser, vincitrice in 3'56"81, e l'australiana Ella Beere, seconda in 3'57"65. Una gara interpretata con intelligenza dall'atleta azzurra, sempre nelle posizioni di vertice e capace di gestire al meglio il ritmo nella seconda parte di percorso, conquistando così una medaglia di grande valore nella specialità olimpica. 

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