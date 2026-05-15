Canoa, cdm velocità: a Brandenburgo bronzo per Lucrezia Zironi nel K1 1000

È ancora una volta Lucrezia Zironi a confermarsi tra le protagoniste del panorama internazionale. L'azzurra conquista il terzo gradino del podio nella finale del K1 1000 femminile al termine di una prova di grande spessore tecnico e tattico, chiusa in 3'59"16. Davanti a lei soltanto la tedesca Caroline Heuser, vincitrice in 3'56"81, e l'australiana Ella Beere, seconda in 3'57"65. Una gara interpretata con intelligenza dall'atleta azzurra, sempre nelle posizioni di vertice e capace di gestire al meglio il ritmo nella seconda parte di percorso, conquistando così una medaglia di grande valore nella specialità olimpica.