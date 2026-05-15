"Il problema sono le linee! Ho paura di scivolare": Sinner discute col giudice e 'ottiene' la sospensione

La giudice all'inizio non si è mossa dalla propria posizione: "So che sta piovendo e che non è facile giocare in queste condizioni, ma se il campo va bene, noi giochiamo". Sinner ha invece ribattuto: "Ma il problema sono le linee. Che succede se scivolo sulle linee? Non posso prendere io questa decisione, ma sta piovendo tantissimo ora".