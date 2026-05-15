"Il problema sono le linee! Ho paura di scivolare": Sinner discute col giudice e 'ottiene' la sospensione

15 Mag 2026 - 22:06
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L'interruzione per pioggia della semifinale Sinner-Medvedev agli Internazionali di Roma è arrivata anche grazie alle proteste dello stesso tennista altoatesino. Dopo qualche minuto in cui la sfida è proseguita nonostante le gocce di pioggia che scendevano in modo sempre più consistente, Sinner si è avvicinato alla giudice di sedia per chiedere la sospensione temporanea del match.

La giudice all'inizio non si è mossa dalla propria posizione: "So che sta piovendo e che non è facile giocare in queste condizioni, ma se il campo va bene, noi giochiamo". Sinner ha invece ribattuto: "Ma il problema sono le linee. Che succede se scivolo sulle linee? Non posso prendere io questa decisione, ma sta piovendo tantissimo ora".

A quel punto, l'arbitro abbandona la sedia e scende in campo, perlustrando la metà campo di Sinner e poi avvicinandosi anche a Medvedev per chiedere la sua opinione. Il tennista russo, a differenza dell'avversario, sembra invece far capire che lui continuerebbe la partita anche in quelle condizioni. Poco dopo, però, la pioggia si fa davvero troppo persistente e arriva la decisione dell'interruzione, con conseguente rientro negli spogliatoi. 

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