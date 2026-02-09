Svelata al Superbowl la livrea asimmetrica della Cadillac

Cadillac ha svelato la propria livrea per la stagione d'esordio della squadra in Formula 1, con il design svelato durante uno spot televisivo al Super Bowl. Nel mezzo della finale della National Football League (NFL) di Santa Clara, California - giocata tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks - Cadillac ha mostrato i propri colori ufficiali. Valtteri Bottas e Sergio Perez hanno già messo alla prova la monoposto nello Shakedown Test di fine gennaio a Barcellona, dove l'auto sfoggiava una livrea speciale con i nomi dei membri fondatori del team sia dagli Stati Uniti che dal Regno Unito. L'ex secondo di Lewis Hamilton alla Mercedes e... quello di Max Verstappen alla Red Bull sono al loro rientro dopo un anno sabbatico e in cerca della loro ultima chance di brillare. Eco cosa avevano dichiarato al termine dei tre giorni di lavoro al Circuit de Catalunya.