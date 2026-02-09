Svelata al Superbowl la livrea asimmetrica della Cadillac
La Casa americana si appresta al debutto assoluto montando la power unit Ferraridi Stefano Gatti
© TWG Cadillac Formula 1 Team
Cadillac ha svelato la propria livrea per la stagione d'esordio della squadra in Formula 1, con il design svelato durante uno spot televisivo al Super Bowl. Nel mezzo della finale della National Football League (NFL) di Santa Clara, California - giocata tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks - Cadillac ha mostrato i propri colori ufficiali. Valtteri Bottas e Sergio Perez hanno già messo alla prova la monoposto nello Shakedown Test di fine gennaio a Barcellona, dove l'auto sfoggiava una livrea speciale con i nomi dei membri fondatori del team sia dagli Stati Uniti che dal Regno Unito. L'ex secondo di Lewis Hamilton alla Mercedes e... quello di Max Verstappen alla Red Bull sono al loro rientro dopo un anno sabbatico e in cerca della loro ultima chance di brillare. Eco cosa avevano dichiarato al termine dei tre giorni di lavoro al Circuit de Catalunya.
© TWG Cadillac Formula 1 Team
Valtteri Bottas
"Abbiamo ancora molti problemi da risolvere, è un po' una montagna da scalare, ma ci stiamo arrivando passo dopo passo. Ad ogni uscita in pista miglioriamo e diventiamo più squadra".
Sergio Perez
"Abbiamo girato molto e raccolto informazioni. Sto ancora trovando qualche problema, ma stiamo migliorando ad ogni uscita. Ovviamente stiamo iniziando a esplorare la macchina, l'allestimento, le direzioni che vogliamo seguire. Penso che siamo partiti bene."
A completare la formazione pilota del team USA ci saranno il cinese Guanyu Zhou Guanyu (nel ruolo di riserva) e lo statunitense Colton Herta come pilota collaudatore Alla guida della squadra il Team Principal Graeme Lowdon.