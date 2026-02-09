Fiorentina, retroscena Rugani: "Ecco perché ha lasciato la Juventus"

Il trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina non è stato un colpo di scena dell'ultimo secondo. A fare chiarezza è il suo storico agente, Davide Torchia, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha svelato come i contatti con i viola siano iniziati già ai primi di gennaio. Rugani approda a Firenze convinto da un club "all'avanguardia" e con l'obiettivo di mettere la sua esperienza al servizio della difesa di Palladino. Oltre ai dettagli burocratici, Torchia ha voluto sottolineare il valore tecnico del difensore classe '94, spesso etichettato solo come specialista della difesa a tre: "Alla Juve faceva il vertice basso nella difesa a tre, ma non dimentichiamoci che ha giocato nell'Ajax. Se c’è una squadra che gioca a quattro, alta, quella è proprio l’Ajax. Se non sei adatto, non ci puoi giocare".