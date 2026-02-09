Fiorentina, retroscena Rugani: "Ecco perché ha lasciato la Juventus"

09 Feb 2026 - 11:00

Il trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina non è stato un colpo di scena dell'ultimo secondo. A fare chiarezza è il suo storico agente, Davide Torchia, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha svelato come i contatti con i viola siano iniziati già ai primi di gennaio. Rugani approda a Firenze convinto da un club "all'avanguardia" e con l'obiettivo di mettere la sua esperienza al servizio della difesa di Palladino. Oltre ai dettagli burocratici, Torchia ha voluto sottolineare il valore tecnico del difensore classe '94, spesso etichettato solo come specialista della difesa a tre: "Alla Juve faceva il vertice basso nella difesa a tre, ma non dimentichiamoci che ha giocato nell'Ajax. Se c’è una squadra che gioca a quattro, alta, quella è proprio l’Ajax. Se non sei adatto, non ci puoi giocare".

Ultimi video

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

09:53
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

I più visti di Mercato

FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:00
Fiorentina, retroscena Rugani: "Ecco perché ha lasciato la Juventus"
10:01
Il Milan non rinuncia ad Andrej Kostic: la strategia per l'estate
09:07
Juventus su Schlager: colpo a parametro zero
16:01
Mateta-Milan, il retroscena di Branchini: "Meno male che le visite sono rigide"
13:18
Arsenal e Chelsea vogliono Aleksandar Stankovic: ma dipende tutto dall'Inter