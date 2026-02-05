Il team Audi F1 scommette su una donna per il futuro

La scuderia Formula 1 di Audi ufficializza Emma Felbermayr come pilota per l'imminente stagione della F1 Academy. La serie femminile che affianca il Campionato del mondo di Formula 1. Si tratta di un ingresso importante per il marchio tedesco che promuove lo sviluppo del programma per accompagnare le donne in un percorso verso la massima divisione del Motorsport.

Progetto a lungo termine

Il progetto sportivo di Audi assume dunque contorni sempre più seri e ampi. La 19enne austriaca arriva da un esordio nel 2025 particolarmente positivo, dove ha raccolto l'interesse di Audi, guadagnandosi un posto nel suo programma sportivo. "Siamo felici di accogliere ufficialmente Emma nella famiglia Audi revolut F1 Team - ha dichiarato Allan McNish, direttore del Driver Development Programme - La sua dedizione e le prestazioni dimostrate nella sua stagione di debutto ci hanno convinto del suo potenziale per il futuro. Continuare a sostenere il talento femminile è per noi una priorità e fonte di orgoglio".

Come funziona l'Academy?

Felbermayr avrà così l'opportunità di confrontarsi in un campionato competitivo ma pensato su misura per valorizzare il talento femminile al volante. L'Academy - infatti - è strutturata in modo da poter guadagnare punti necessari alla Superlicenza: l'unica ad autorizzare un passaggio in Formula 1. La vittoria del campionato consente di ottenerne 10 (ne servono 40 per la "super") e di passare alla Formula 3 e 2, propedeutiche prima del grande "balzo". L'ultima donna ad aver guidato una monoposto in F1 è stata l'italiana Giovanna Amati nel 1992. Chissà che la prossima non possa essere Emma Felbermayr con Audi.