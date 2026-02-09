Attacco Milan: le novità su Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus

Il Milan di Max Allegri è alla ricerca del bomber perduto. Con l'addio possibile di Santi Gimenez e Fullkrug che andrebbe riscattato, la dirigenza rossonera ha aperto i casting per un centravanti da 20 gol a stagione. In lizza ci sono tre nomi pesanti. Moise Kean (Fiorentina) è il preferito di Allegri, che lo ha lanciato alla Juve. A 25 anni è nel pieno della maturità e conosce a memoria la Serie A. L'ostacolo? Una clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida solo nella prima metà di luglio. Igli Tare ha poi riallacciato i contatti con l'entourage di Dusan Vlahovic che ama l'Italia, ma la richiesta di un ingaggio in doppia cifra spaventa via Aldo Rossi. Se le pretese non caleranno, l'affare resterà in ghiaccio fino a maggio. Infine Gabriel Jesus (Arsenal): con un contratto in scadenza nel 2027 e il nuovo agente italiano Giovanni Branchini, il brasiliano potrebbe finalmente sbarcare a Milano, dieci anni dopo il mancato passaggio all'Inter. Lo scrive Tuttosport.