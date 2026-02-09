Google Maps risponderà alle domande grazie all'IA

L'intelligenza artificiale corre veloce. Diventata ormai una presenza in ogni attività umana - quotidiana, lavorativa, ricreativa - sarà presto anche una compagna durante i viaggi in automobile. Almeno per chi usa Google Maps: la più famosa e popolare applicazione di navigazione ha brevettato un sistema che integra l'IA Gemini per interagire con il conducente.

A cosa serve l'intelligenza artificiale

Si tratterebbe di un'evoluzione utile a ridurre le occasioni di distrazione durante la guida. Oltre a suggerire con indicazioni vocali la direzione da seguire, la presenza dell'intelligenza artificiale a bordo consentirebbe di richiedere ulteriori informazioni sul percorso, modifiche dello stesso oppure iniziare una conversazione qualora si fosse annoiati o stanchi. Il tutto senza dover distogliere lo sguardo dalla strada per modifiche da schermo.

Sempre più preciso

L'obiettivo - oltre ad aumentare la sicurezza stradale - è di rendere la navigazione la più precisa possibile, a prova di fraintendimento. Per farlo, il livello di comprensione che Google dovrà fornire a Maps è a livello dei dettagli: in tempo reale, l'applicazione dovrà distinguere gli elementi circostanti e utilizzarli come riferimento per suggerire le indicazioni in modo puntuale. Al pari di un assistente in carne e ossa seduto al posto del passeggero. Insomma, anche mentre guidiamo qualcuno sarà sempre in ascolto.